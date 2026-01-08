Pendik’te denizcilik barınağında dehşet anları: Tekne sahibi ölümden döndü

İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana etkili olan kuvvetli fırtına ve lodos, denizcileri zor durumda bıraktı. Pendik Amatör Denizciler Barınağı’nda teknesini bağlamak isteyen bir tekne sahibi, şiddetli rüzgar nedeniyle teknede mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilirken; yaklaşık 3 saat boyunca dalgalarla mücadele eden vatandaş adeta ölümle burun buruna geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkan Yardımcısı Hulusi Ketenci, bölgede yaşanan sorunun uzun süredir bilindiğini belirterek, tüm önlemlere rağmen fırtınanın etkisinin ağır olduğunu söyledi.

"Bizim en büyük eksiğimiz burada bir barınağımızın olmayışı"

Hulusi Ketenci, yaşanan olaya ilişkin şunları söyledi;

"Günler öncesinden beri yapılan uyarılara ve önlemler almamıza rağmen büyük bir fırtınayla karşı karşıya kaldık. Gerekli bütün önlemlere rağmen şu an 4-5 teknemiz batmış durumda. Hatta bir arkadaşımız şu an teknede mahsur kalmış durumda; ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Biz tekneciler olarak fırtınanın bilincindeyiz ancak önlemlere rağmen gücümüz buraya kadar yetti. Bizim en büyük eksiğimiz burada bir barınağımızın olmayışı. Bununla ilgili de gerekli mercilere defalarca iletmemize ve görüşmelerimize rağmen marina taahhütlerini yerine getirmediğinden dolayı bizler bugün bu sıkıntıyı yaşıyoruz. AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerini de bu konuyla ilgili bilgilendirdik. Arkadaşımız burada ölüm tehlikesi atlattı; bir can güvencesi yok. Yaklaşık 3 saattir teknede mahsur durumda. Hayatta kalmak ve hipotermi geçirmemek için mücadele ediyor."