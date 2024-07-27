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Pendik'te düşen tünel fanı kazaya neden oldu

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde havalandırma fanının düşmesi, hasarlı trafik kazasına yol açtı.

Haber Merkezi
AA
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Pendik'te düşen tünel fanı kazaya neden oldu
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Tünelin tavanındaki havalandırma fanı, henüz belirlenemeyen nedenle koparak yola düştü. Bu sırada tünelde seyir halinde olan bir otomobil duramayarak fana çarptı. Aynı yönde ilerleyen başka bir araç da bu otomobile arkadan çarparak durabildi.

Sürücülerin yara almadan atlattığı kaza sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polisin tünelde güvenlik önlemi almasının ardından araçlar ve havalandırma aparatı ekipler tarafından kaldırıldı.

Tünelde trafik akışı kontrollü sağlanırken, kaza dolayısıyla bölgede yoğunluk oluştu.

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