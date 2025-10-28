Pendik'te hastane yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi

  1. Ekonomim
Pendik'te Özel Emsey Hastanesi'nin çatısındanki baz istasyonunda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İstanbul Pendik'te Özel Emsey Hastanesi'nin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çamlık Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanenin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin çalışması devam ediyor

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

