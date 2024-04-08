Pendik’te yediemin deposunda yangın

Pendik'te yediemin deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Harmandere Mahallesi Moda Sokak'taki yediemin deposunun yanındaki otluk alandan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Yangın kısa sürede depodaki araç ve alkollerin bulunduğu alana sıçradı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.