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Pendik'te yoldaki çökme nedeniyle iki bina boşaltıldı

İstanbul Pendik'te yolda meydana gelen çökme nedeniyle iki bina boşaltıldı.

Haber Merkezi
AA
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Kavakpınar Mahallesi Birader Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle yolda çökme meydana geldi. Çökmenin olduğu yere yakın iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Trafiğe kapatılan sokakta elektrik, su ve doğal gaz da kesildi.

Boşaltılan binalarda ikamet eden vatandaşların bir kısmı yakınlarının evine giderken, barınacak yeri olmayan 4 aile ise Pendik Belediyesi ekiplerince otele yerleştirildi.

Belediye ekiplerinin sokakta iş makineleriyle yürüttüğü çalışma sürerken, çökmenin nedeni de araştırılıyor.

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