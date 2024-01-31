Pentagon: Türkiye'ye F-35 satılması masada yok

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi. 3 ABD askerinin öldüğü Ürdün-Suriye sınırındaki saldırıda insansız hava aracının (İHA) savunma sistemini nasıl deldiği konusunda hala birçok soru bulunduğunu belirten Ryder, ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) saldırı üzerinde incelemelerine devam ettiğini bildirdi.

Ryder, CENTCOM'un, söz konusu üssün "tehlikeli bir mahallede" bulunduğunun bilincinde olarak ABD güçlerinin korunmasını sağlamak için gerekli tedbir ve adımları atacağını ifade etti. Gazetecilerin, Irak'ta Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın ABD güçlerine karşı askeri operasyonları askıya aldığını açıklamasıyla ilgili sorularına karşılık Ryder, sözden ziyade icraatın önemli olduğunu söyledi.

Ryder, "İran'ın vekil gruplarına net bir şekilde saldırılarını durdurmaları çağrısında bulunduk ama onlar durmadı. Şimdi kendi seçtiğimiz bir zaman ve şekilde yanıt vereceğiz. Eylemler sözlerden daha önemli demekle, 28 Ocak'tan bu yana bildiğim kadarıyla üç saldırı daha olduğunu söylemekle yetineceğim." dedi.

Rusya'dan alınan S-400'leri hatırlattı

Bir gazetecinin, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland'ın, "S-400 meselesini halledebilirsek, ki bunu yapmak istiyoruz. ABD, Türkiye’yi F-35 ailesine geri almaktan memnuniyet duyacaktır" şeklinde açıklamasına yöneklik haberleri sorması üzerine Patrick Ryder, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'leri hatırlatarak, "Türkiye'ye F-35 satılması masada yok" cevabını verdi.

Victoria Nuland ne demişti?

Türkiye'nin İsveç’e NATO onayının ardından, ‘ikili ilişkileri yeniden canlandırma’ hedefiyle pazar günü Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Türkiye'nin CAATSA yaptırımlarına maruz kalması nedeniyle savunma sanayii alanında bazı sorunlarla karşılaşıldığına değinerek şunları söylemişti:

"CAATSA yaptırımları, hükümetinizin Rusya Federasyonu’ndan S-400 hava savunma sistemleri satın alma kararıyla ilgiliydi. CAATSA yaptırımlarını tetikleyen buydu. Patriot satışını müzakere etme sürecindeydik ve bu müzakereler devam ederken Türkiye başka bir yöne gitti. Bu yüzden bugün bazı görüşmeler yaptık. Açıkçası bu S-400 meselesini halledebilirsek, ki bunu yapmak istiyoruz. ABD, Türkiye’yi F-35 ailesine geri almaktan memnuniyet duyacaktır. Ama önce bu diğer meseleyi çözmeliyiz ve bunu çözerken aynı zamanda Türkiye’nin güçlü bir hava savunmasına sahip olmasını sağlamalıyız.

Yine söylüyorum, uzun yıllardır hem S-400 alımından önce hem de o zamandan beri hava savunmasını güçlendirmeyle ilgili görüşmeyi teklif ediyoruz. Bildiğiniz üzere bu karmaşık bir konu. Bugünlerde herkesin hava savunmasına ihtiyacı var. Bunu dünyanın her yerinde görüyoruz. Ama yine de bu konuyu aşabilirsek, CAATSA meselesi ortadan kalkacak ve F-35 konuşmalarına geri dönebileceğiz." yorumunu yaptı."