Perakendenin geleceği yapay zeka ile yazıldı

İstanbul Ticaret Odası tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan ve dünyanın en iyi 3 kuluçka merkezinden biri olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), girişimcilik ekosistemindeki rehberliğini bu kez perakende sektörüne taşıdı. BTM’nin Fulya’daki yerleşkesinde düzenlenen Perakende Sektöründe Yapay Zeka Zirvesi’nde, 500’den fazla katılımcı bir araya geldi.

Zirvede; perakende alanında faaliyet gösteren markaların yönetim kurulu başkanları, CTO ve CIO’ları, sektörün ihtiyaçlarına çözüm sunan yapay zeka girişimleri, teknoloji sağlayıcıları ve ekosistem paydaşları aynı platformda buluştu. Gün boyunca süren programda; perakendenin dönüşümünde teknolojinin oynadığı rol, veriden değere uzanan yolculuk ve yapay zekanın iş süreçlerine kattığı ivme keynote’lar, panel oturumları ve bire bir B2B görüşmeleriyle ele alındı.

Açılış konuşmalarını sektörün öncüleri yaptı

İTO Yönetim Kurulu Üyesi ve BTM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman, İTO’nun yapay zeka vizyonunu ve bu vizyonda BTM’nin rolünü anlattığı açılış konuşmasında, “Yapay zeka artık şirketler için bir tercih değil, rekabet gücünü belirleyen stratejik bir unsur haline geldi. Bu zirvede amacımız, perakende sektörünü yapay zeka çözümleri geliştiren girişimlerle aynı platformda buluşturarak yeni iş birliklerinin önünü açmak ve sektörün dönüşümüne katkı sunmaktır” dedi.

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Hazıroğlu da açılış konuşmasında, “İstanbul Ticaret Odası olarak yapay zekayı uzun süredir ekonomik büyümenin temel dinamiklerinden biri olarak görüyoruz. Üyelerimizin bu dönüşüme en güçlü şekilde hazırlanması için hem teknolojiye hem de nitelikli insan kaynağına yatırım yapan projeler geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

İTO Perakende Ticaret Meslek Komitesi Başkanı Yavuz Altun da konuşmasında, “Yapay zeka, doğru kullanıldığında perakende sektörünün verimliliğini, rekabet gücünü ve sürdürülebilir büyümesini destekleyen en önemli araçlardan biri olacak. Bugün aynı çatı altında buluşan sektör temsilcileri, teknoloji girişimleri ve yatırımcılar, perakendenin geleceğini birlikte şekillendirecek güçlü bir ekosistemin temelini attı” ifadelerini kullandı.

Kul: Rekabetin tanımı değişti

BTM Genel Müdürü Dr. Önder Kul ise konuşmasında rekabetin tanımının değiştiğine dikkat çekti. Kul, “Uzun yıllar boyunca perakende sektörünün rekabeti; mağaza sayısı, ürün çeşitliliği ve operasyonel güç gibi unsurlar üzerinden değerlendirildi. Bugün ise müşteriyi daha iyi anlayan, veriyi doğru analiz eden ve kararlarını yapay zeka ile destekleyen kurumlar yeni dönemin kazananları arasında yer alıyor” dedi. BTM’nin girişimcilik ekosistemindeki rolüne de değinen Kul, “Biz BTM olarak, girişimcilerimizin geliştirdiği teknolojilerin iş dünyasıyla buluşmasını ve yeni iş birliklerinin oluşmasını öncelikli çalışma alanlarımız arasında görüyoruz. Kurumlar ve Liderler İçin Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Programımız kapsamında da kurumların yapay zeka olgunluk seviyelerini analiz ediyor, dönüşüm süreçlerine rehberlik ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.



B2B eşleşmeler yeni iş birliklerinin temelini attı

Yapay zeka destekli eşleştirme teknolojisi, perakende markalarının karar vericilerini ihtiyaçlarına en uygun yapay zeka girişimleriyle buluşturdu. Katılımcılar; sektöre özgü sorunları, veri odaklı çözüm önerilerini ve olası iş birliği modellerini bire bir görüşmelerde ele alma imkanı buldu. Gün boyunca iki ayrı turda gerçekleştirilen bire bir B2B görüşme sayısı toplamda 480’e ulaştı; katılımcılar bu sayede hem zamanı verimli kullandı hem de görüşme kalitesini artıran hedefli bir eşleşme deneyimi yaşadı. Bire bir görüşmelerde ortalama iş birliği eğilimi ise yüzde 74, toplam potansiyel ticari değer ise 363 milyon Türk Lirası olarak saptandı.

Perakendenin dönüşümü panellerde konuşuldu

“Perakendede Oyunun Yeni Kuralları” başlıklı ilk panelde; Onur Market Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, Nezih Kitap Kırtasiye Yönetim Kurulu Başkanı Ender Karvar, TABA-AmCham (Türk Amerikan İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı ve Evidea Genel Müdürü Hakan Zihnioğlu, perakende sektöründe değişen dengeleri ve yeni rekabet koşullarını değerlendirdi.

Günün ikinci paneli “Veriden Değere: Akıllı Perakende” başlığını ele aldı. Koçtaş CTO’su Uğur Serkan Taşkın’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde ebebek CIO’su Kerim Turnacı, Karaca CIO’su Hakan Duran ve A101 CTO’su Bilal Genç, verinin perakendede değere dönüşme sürecini ve yapay zekanın operasyonel süreçlere etkisini konuştu.

Girişimciler perakendeye özel çözümlerini anlattı

Program boyunca gerçekleştirilen keynote sunumlarında, perakende sektörüne yönelik yenilikçi çözümler geliştiren girişimciler sahne aldı. Cayra AI Kurucusu ve CEO’su Hakan Karakaya, Yutomat AI Kurucusu Yakup Üstün ve Saha Robotik Kurucu Ortağı ve CEO’su Murat Ayrancı, otomasyon ve yapay zeka destekli operasyonel verimlilik alanındaki çalışmalarını paylaştı. PIXSelect Kurucusu ve CEO’su Kerem Yazıcı, GenRPA kurucusu Fırat Gedikli ve Arya AI Chief Growth Officer’ı İdil Ünverdi ise sırasıyla görsel içerik üretimi, süreç otomasyonu ve müşteri deneyimi alanlarında geliştirdikleri yapay zeka tabanlı ürünleri tanıttı.

Perakendenin geleceğini birlikte şekillendirecek sektör temsilcilerini, teknoloji girişimlerini ve karar vericileri aynı çatı altında buluşturan program, ikinci B2B eşleşme turunun ardından kapanış ve networking buluşmasıyla sona erdi.