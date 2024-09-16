Peribacalarına koruma bandı çekilecek

Kapadokya Alan Başkanlığı, UNESCO Türkiye Millî Komitesi, ICOMOS Türkiye Millî Komitesi, uzmanlar ve sektör temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenledi.

Toplantıda Göreme Açıkhava Müzesi ve Paşabağları bölgesinde kaya kopması ve şapka düşmesi gibi risklerin önlenmesi için tavsiyeler görüşüldü.

Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz “Hocalarımız doğası gereği peribacalarının zamanla yıpranıp bir süre sonra da şapkalarının düşerek varlığını kaybettiğini ifade ettiler. Ziyaretçileri etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini, şapkanın doğal yollarda düşmesinin daha doğru olacağını ifade ettiler. Kayanın düştükten sonra yuvarlanmasını engellemek için yakın çevresine doğal malzemeyle koruma bandı çekeceğiz. Sonraki süreci restorasyonla yönetmiş olacağız” dedi.