Perinçek, PKK'lılar için af önerisini açıkladı: Erdoğan ve Bahçeli'ye de sunacak

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, partisinin terör örgütü PKK mensupları için hazırladığı af önerisini anlattı.

"Vatan Partisi bir strateji kurdu. Bu tarihsel bir stratejidir, bütünleşen Türkiye stratejisidir. Hepimiz Terörsüz Türkiye istiyoruz, amacımız terörden kurtulmaktır. Ama Terörsüz Türkiye, gerçekten silahların bırakıldığı, cephede barışın huzurun sağlandığı, dış cephede güvenliğin sağlandığı hedefler için yeterli değil" diyen Perinçek, Vatan Partisi'nin hazırladığı af önerisinin bütün kamuoyundaki kaygıları, düşünceleri, değerlendirmeleri dikkate alarak aylarca yapılan çalışma sonucu üretildiğini belirtti.

Perinçek, bu af kanunun partisinin önderliğinde, Türkiye'deki çok önemli hukukçular, sosyologlar, diğer partiler ve vatandaşların görüşlerinin alınarak hazırlandığını kaydetti.

Perinçek, Türkiye'de milleti bölmek için hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini, af kanununda da bölücülüğe özgürlük olmadığını dile getirdi.

"Vatan Partisi'nin af kanunu keşfedilmedi"

Af kanunu önerisinin bütünleşen Türkiye stratejisi kapsamında bir paket programı olduğunu belirten Perinçek, "Terörsüz Türkiye sürecini geciktiren uygulamalara son verilmelidir. Vatan Partisi'nin af kanunu keşfedilmedi. Af kanunumuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli'nin değerlendirmesine sunuyoruz. Meclisimiz bu çözümsüzlükten kurtulmalı ve bu af kanunu değerlendirmelidir. Ufak tefek değişiklikler yapılabilir ancak bu af kanunu mükemmele yakın hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Öcalan'ı Kenya'dan getiren İmralı'dan da getirirdi"

Perinçek, komisyon üyelerinin İmralı ziyaretini de eleştirerek "Devletin temsilcilerinin, TBMM’nin temsilcilerinin resmen bütün dünya kamuoyu önünde ve Türkiye kamuoyu önünde İmralı’ya heyet göndermesi büyük bir devlet zaafıdır. Öcalan’ı Kenya’dan uçakla getiren devlet, İmralı’dan da getirirdi. Yapılan uygulama, kamuoyunda bir sözleşme süreci yaşandığı al-ver yapıldığı gibi gerçeğe uymayan izlenimler oluşturmuş ve güveni sarsmıştır" dedi.

"Aftan yararlanma talebi için süre koymaktadır"

Terör örgütü mensuplarının sınırların dışında 15 bin çevresinde olduğunun bilindiğini, onların yargılanmalarının 10 yıllar süreceğini ifade eden Perinçek, öneriyle ilgili şunları kaydetti:

-Af istemeyene af öngörülmüyor. Önerinin 5’inci maddesinde aftan yararlanmak için bireysel irade öngörülüyor. Yalnız ‘Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ve Türk milletiyle bütünleşme talebiyle’ başvuranların suçları ve cezaları bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacaktır. Yetkili mahkemenin dilekçeyi alması ve tutanağa yazması dışında bir yargı işlemi bulunmuyor. Vatan Partisi’nin af kanunu önerisi, aftan yararlanma talebi için süre koymaktadır.

-Kanunun yürürlüğe girmesinden başlayarak altı ay içinde başvuranlar, aftan yararlanacaktır. Vatan Partisi’nin af kanunu önerisi, bütünleşen Türkiye stratejisi kapsamındadır ve bir paket programın yalnızca bir unsurudur. Türkiye’de Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve ceza kanunlarının ilgili hükümleri nedeniyle bölücülük amacıyla parti kurulamaz, propaganda yapılamaz. Bu nedenle feshedilen PKK’nın bütün unsurları yasa dışıdır.

"Şeyh Sait-Seyit Rıza heykelleri kaldırılmalı"

Feshedilen örgüt ile aynı amacı taşıyan, bu partinin yasal kolu konumunda olan bütün parti ve örgütlerin yasaklanması anayasa ve kanunlarımızın gereğidir. Zihinlerdeki silahın bırakılması için Cumhuriyetimize karşı silah çekmiş olan Şeyh Sait ve Seyit Rıza gibi kimselerin heykel, büst ve fotoğrafları kamu yerlerinde bulundurulamaz, isimleri kamu binalarına, meydanlara, caddelere ve kamu yerlerine verilemez. Bu tür uygulamalara son verilecektir. Meydanlardaki Şeyh Sait ve Seyyit Rıza, zihinlerdeki silahlı bölücülüğü kışkırtmaktan başka bir anlam taşımıyor.

-İlgili af kanunundan başka terör örgütlerinin mensupları eşitlik iddiasıyla yararlanamayacaktır çünkü Vatan Partisi’nin önerisinde PKK’nın feshedildiğinin ve silah bıraktığının Milli Güvenlik Kurulu Kararıyla saptanması ve cumhurbaşkanı kararıyla tescil edilmesi öngörülmektedir.

-Vatan Partisi’nin af kanununda aftan yararlananların iş güç sahibi olmaları, eğitimleri ve toplum hayatına katılmaları için hükümler bulunmaktadır. Amaç, bütünleşen Türkiye’de üreterek, vatanımızı savunarak kardeşçe yaşamaktır.