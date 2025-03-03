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Pervin Buldan anlattı: Bahçeli ile telefonda ne konuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısının DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ı aradı. Buldan, Bahçeli ile telefon görüşmenin detaylarını açıkladı.

Haber Merkezi
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Pervin Buldan anlattı: Bahçeli ile telefonda ne konuştu?
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Gazeteci İsmail Saymaz, DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ile yaptığı mülakat sonrasında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Buldan'ı İmralı heyeti görüşmesi için arayarak tebrik ettiğini aktardı.

Saymaz'a konuşan Buldan, teröristbaşı Abdullah Öcalan’a "umut hakkı" tanınması ve tutukluların tahliye edilmesinin rahatlama yaratacağını söyledi.

"Öcalan, Bahçeli'nin sürece sahip çıkmasını kıymetli buluyor" 

Buldan, "Öcalan’ın idamını isteyen, elinde iple dolaşan bir insanın sürece sahip çıkması, ‘Bu sürecin ilerleyebilmesi için elimden geleni yapacağım’ demesi çok önemli. 1 Ekim itibariyle yaşananların Bahçeli şahsında kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor" dedi.

"Metni sizin okumanızdan büyük bir memnuniyet duydum"

Buldan, MHP liderinin “Verdiğiniz emekten dolayı teşekkür ediyorum. Metni sizin okumanızdan büyük bir memnuniyet duydum. Elimden geleni yapacağım” dediğini aktardı.

Buldan, "Teşekkür ettim. Hep birlikte sürecin ilerleyebilmesi için birbirimize katkı sunmamız gerektiğini ifade ettim. Elinden geleni yapacağını söyledi. Sadece beni değil, Sırrı Süreyya Önder’i, Ahmet Türk’ü ve Tuncer Bakırhan’ı aradı" diyerek telefon konuşmasının detaylarını paylaştı. 

Kayyımlar ve HDK soruşturmasının provokasyon olduğunu savunan Buldan, “Öcalan, bu konuda çok öfkeli. Kayyım meselesini provokasyon olarak değerlendiriyor” diye konuştu.

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