Pervin Buldan Selahattin Demirtaş ile görüştü

ANKA Haber Ajansı'na göre DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.

Buldan'ın çözüm arayışlarına ilişkin gelinen son aşama konusunda Demirtaş ve Mızraklı'yı bilgilendirdiği, görüş ve önerilerini aldığı belirtildi.

11 Ocak'ta da görüşmüşlerdi

DEM Partili İmralı heyeti, Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş ile 11 Ocak'ta da görüştü. Demirtaş, heyetle görüşmesinin ardından bir açıklama yaptı. Sürecin demokratikleşme, barış ve kardeşlik süreci olduğunu söyleyen Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Selahattin Demirtaş, “Bu konularda konuşan herkes tehdit, şantaj ve provokatif söylemlerden uzak durmalı” dedi.

Öcalan'la üçüncü kez görüşülecek

DEM Parti Meclisi (PM) Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmeler, kayyum atamaları, son dönemde yapılan gözaltı, soruşturmalar ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın açıklayacağı "tarihi mesaj" gündem başlıklarıyla toplandı.

Öcalan’nın açıklamayı nerede, nasıl bir koşulda yapacağıyla ilgili henüz hükümetten geri dönüş olmadı.

ANKA Haber Ajansı’ndan Berfin Bayır'ın edindiği bilgilere göre 16-17 Şubat tarihlerinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne gidecek olan DEM Parti İmralı heyeti, bilgilendirme yapmak için Öcalan’la üçüncü kez görüşme talebinde bulunacak.

Tarih ise henüz belli değil. Heyet, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden döndükten sonra Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile durum değerlendirmesi yaparak açıklama yapılıp yapılmayacağına karar verecek. Talabani ve Barzani ile yapılacak görüşmelerin ardından heyetin ayrıca parti içi bilgilendirme yapması ise beklenmiyor.