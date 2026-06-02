  Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş'ın son fotoğrafını paylaştı
Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş’ın son fotoğrafını paylaştı

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Edirne’deki cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı son ziyaretinde çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, yaklaşık 9 yıldır Edirne’de cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın son halini paylaştı.

1 Mayıs’ta Demirtaş’ı ziyaret eden Buldan, X hesabından Demirtaş’ı son ziyaretinde çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.

Buldan, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Selahattin Demirtaş’ı en son ziyaretimde çektirdiğimiz fotoğrafları yeni elime ulaştı. Yapay zeka fotoğraflarına kimse itibar etmesin. Selam ve saygılar.”

