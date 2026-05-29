Pervin Buldan: Süreç hızlanacak, örgüt mensupları Türkiye ya da başka ülkelere gidebilecek

DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Van İl örgütleri Kurban Bayramı dolayısıyla halkla bayramlaşma etkinliği düzenledi. DEM Parti İl Örgütü’nde düzenlenen etkinliğe DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan da katıldı.

Buldan, 24 Mayıs’ta İmralı’da Abdullah Öcalan ile üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdiklerini anımsatarak, “Size Sayın Öcalan’ın selamlarını getirdim. Sağlığı iyi, sürece dair inancı yerinde. Sürecin ilerlemesi için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu ifade etti” dedi.

“Örgüt mensupları Türkiye’ye gelebilecekler”

Buldan, görüşmede en önemli başlıklardan birinin yeni yasa hazırlığı olduğunu belirterek, Öcalan’ın “kök yasa” vurgusu yaptığını söyledi.

Hazırlanacak düzenlemenin demokratikleşme sürecinin önünü açacağını ifade eden Buldan, yasa taslağının 7-8 maddeden oluşmasının planlandığını kaydetti:

“Bu yasanın bir kök yasa olması gerektiğini, bu yasa çıktıktan sonra demokrasi çarkının hızlıca dönebileceğini özelikle ifade etti. Ama bu yasanın çıkması için de bu süreç içerisinde kendisine taslak olarak iletilecek olan yasa üzerinde bir mutabakat sağlanmasının önemli olduğunu söyledi. Yaklaşık 7 veya 8 maddeden oluşacak olan bu çerçeve yasa bir sefere mahsus olmak üzere çıkacak. Örgüt mensupları belli bir süre içerisinde belli bir zaman diliminde bu yasadan yararlanıp Türkiye’ye ya da istedikleri başka bir yere gelebilecekler, gidebilecekler.”

Bayram sonrasında yoğun siyasi temaslara başlayacaklarını belirten Buldan, Meclis kapanmadan önce yasa taslağının gündeme alınması için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Buldan, “Bayramdan sonra yapacağımız bütün temaslarda bu taslağın çıkması için çabalarımızı yürüteceğiz. Hızlı bir şekilde bir buçuk aylık süreç içerisinde yani Meclis kapanmadan, bu yasanın çıkması için görüşmelerimizi yapacağız, temaslarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“Öcalan’a taslağı sunmayı planlıyoruz”

Pervin Buldan şöyle devam etti:

“Çünkü bu süreç beklenmeyecek kadar zamana yayılmayacak kadar acil ve bir an önce çıkması gereken bir yasadır. İçerisine zaman girdikçe, zaman yayıldıkça riskleri büyük olan bir sürecin içerisindeyiz. O yüzden Sayın Öcalan’ın da ifade ettiği gibi hiç zamana yaymadan, hiç beklemeden bu temasları yoğunlaştırarak, bu taslağın ve yasanın çıkması için bir an önce temaslarımızı bitirip tekrardan hızlı bir şekilde Sayın Öcalan’a gidip bu taslağı kendisine sunmayı planlıyoruz.”

Taslağın hazırlanmasının ardından demokratikleşme ve reform paketlerinin de gündeme geleceğini belirten Buldan, cezaevlerinde bulunan tutukluların ve toplumun geniş kesimlerinin beklentisinin bu yönde olduğunu dile getirdi.

Buldan, “Cezaevlerinde olan arkadaşlarımızın, yine farklı bir şekilde bu yasadan beklentileri olan bütün halkımızın gözü, kulağı bu yasanın üzerinde olduğunu biliyoruz. Elimizden geldiği kadar çabuk ve hızlı bir şekilde bu yasanın çıkması için biz de çalışmalarımızı yürüteceğiz” dedi.