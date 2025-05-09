Pervin Buldan trafik kazası geçirdi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Doğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan’ın İtalya’nın başkenti Roma’da trafik kazası geçirdiğini doğruladı ve suikast ihtimaline ilişkin konuştu.

Doğan’ın açıklamaları şöyle:

"İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan’la ilgili İtalya’da Roma’da kaza geçirdiğine haberler var. Evet, bir trafik kazası olduğu doğru. Ancak bu trafik kazası herhangi bir suikast girişimi olarak değerlendirilmedi.

Araçta DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da vardı. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlışlıkla ters yöne gitmesi sonucu gerçekleşmiş, neredeyse maddi hasarın bile olmadığı bir trafik kazası. Bundan başka bir şey çıkartmak doğru değil. Nitekim aynı gün plandıkları programa katıldılar."