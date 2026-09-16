Pervin Buldan’dan Öcalan’a villa açıklaması: Cezaevinin adeta bir parçası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından sonra tartışma konusu olan, “Öcalan’a villa” tartışmalarına DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan’dan açıklama geldi.

“Villa benzetmesinin gerçekle alakası yoktur”

Medyascope'tan Ferit Aslan'a konuşan Buldan, yapılan yapının cezaevi yerleşkesi içerisinde uygun çalışma koşulları olan bir konut olduğunu söyledi. Buldan şöyle konuştu:

“Villa benzetmesinin gerçekle alakası yoktur. Hatta denilebilir ki cezaevinin adeta bir parçasıdır yeni yapı. Silahsızlanma ve siyasallaşma bir süreç işidir. Bunun için Öcalan devrede olması gerekir. Art niyetli bir biçimde orayı villa ve konforlu bir alan gibi tanımlamak hem gerçekle alakası yok hem de art niyetli bir değerlendirmedir. Ve Sayın Öcalan hala orayı taşınmış değil çünkü bir çalışma ekibine ihtiyaç duyuyor o mekanda.”

Bahçeli: Öcalan'a villa değil 250 metrekarelik konut yapıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de gazeteci Ceyhun Bozkurt'a yaptığı açıklamada, konuta ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Geçenlerde gazeteci Nagehan Alçı geldi. Hanımefendinin aktardıklarından 'villa' yorumu çıkardılar. Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. 4 tarafı suyla çevrili bir ada.

Abdullah Öcalan, zaten 26 yıldır cezaevinde. Yaşı ilerlemiş durumda. Bu süreçte örgütü feshetmesi önemli. 2025'teki açıklamasıyla Şubat 2026'daki açıklamasının birbirinden farksız ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. O arada bir konut yapıldı. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır."