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Pervin Buldan'dan Sırrı Süreyya Önder paylaşımı: Barış sana armağan olsun

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, PKK'nın Süleymaniye'deki silah bırakma töreni öncesinde hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için bir mesaj yayınladı. Buldan, “Rahat uyu yoldaş Sırrı, barış sana armağan olsun.” ifadelerini paylaştı.

Haber Merkezi
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Pervin Buldan'dan Sırrı Süreyya Önder paylaşımı: Barış sana armağan olsun
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Tören öncesinde, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'e hitaben duygusal bir mesaj yayımladı.

"Rahat uyu yoldaş Sırrı"

Buldan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hayırlı bir Cuma. Biliyorum izliyorsun, görüyorsun, mutlu ve huzurlusun. Rahat uyu yoldaş Sırrı. Bugün silahlar teslim edilecek. Artık gençlerin ölmediği, annelerin ağlamadığı bir gelecek var önümüzde. Barış sana armağan olsun."

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