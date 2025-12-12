Pervin Buldan'ın "Barış yasasına ihtiyaç var" ifadesine Bahçeli'den yanıt: Sözlerine imza atarım

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un yer aldığı DEM Parti İmralı heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Heyet, saat 14:05'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret için TBMM'deki makamına gitti. Bahçeli ve MHP'li kurmaylar, DEM Partili yetkilileri kapıda karşıladı.

"Yasal düzenlemeye ihtiyaç var"

Yarım saat süren görüşme sonrası ortak açıklama yapıldı.

Heyet üyesi Pervin Buldan, şunları söyledi:

"Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizi özellikle belirtmek istiyorum.

2 Aralık'ta İmralı’da yaptığımız görüşme ve sonrasında yaşanan tartışmalara dair Sayın Bahçeli ve heyetini bilgilendirdik; sürecin geldiği aşamaları konuştuk. Bundan sonra yapılması gerekenler konusunda da istişarelerde bulunduk, fikir alışverişi yaptık.

Çok önemli, çok kıymetli ve çok değerli bir görüşme oldu; bunu ifade etmek isterim.

Sürecin geldiği aşama itibarıyla, yeni bir zemin ya da yeni bir aşama üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor.

İkinci aşamada da yasal ve hukuki bir zemine ihtiyaç var; bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette bir barış yasası olmalıdır; bunu özellikle ifade etmek istiyoruz.

Bundan sonra hem komisyonun hem siyasi partilerin yapacağı çalışmalar bu düzeyde önemli olacaktır. O yüzden biz de kendi görüşlerimizi Sayın Bahçeli’ye aktardık; yasaya dair beklentilerimizi ilettik ve kendilerinin katkılarını istedik.

Zaten Sayın Bahçeli’nin sürecin başından beri çok kıymetli katkıları olduğunu, bundan sonra da olacağına yürekten inandığımızı belirtmek isterim. Bu noktada kendisine ve heyetine bir kez daha teşekkür ediyoruz."

"Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum"

Buldan'ın ardından konuşan Bahçeli de şu ifadeleri kullandı:

"Pervin Hanım konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum."

Heyet önce Ali Babacan'ı ziyaret etti

DEM Parti İmralı heyeti, Bahçeli'den önce saat 11:00'de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etmişti.

Babacan, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, oldukça önemli bir aşamada olan süreci desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Meclis Komisyonunun süreci sonlandırıp raporunu hazırladığını belirten Babacan, "DEVA Partisi olarak raporumuzun üzerinden geçtik. Bir iki güne kadar raporumuzu tamamlayıp Meclis Başkanlığına sunacağız" dedi.

Buldan da süreçle ilgili yeni bir aşamaya geçildiğini ifade ederek, "Birinci aşama tamamlandı diyebiliriz. Birinci aşamada yapılması gerekenler yapıldı. Komisyon en son bir heyeti İmralı'ya gönderdi. Komisyon üyeleri İmralı'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Şimdi yasal bir düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili hızla adımların atılması gerekiyor. Bu sürecin başarıya ulaşması için bir barış yasasına ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek hafta diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla da görüşeceklerini bildiren Buldan, "En son belki Cumhurbaşkanı ile tekrar görüşmemizi gerçekleştirip gelinen noktada yapılması gerekenleri bir kez daha görüşeceğiz" ifadesini kullandı.

MHP'li Yıldız raporlarını sunmuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, önceki gün hazırladıkları raporu Meclis'e sunmuştu.

Rapor hakkında bilgi veren Yıldız, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Raporumuz 120 sayfadan oluşuyor. Daha çok siyasi değerlendirmeler var, sonunda hukuken yapılacaklar var. Hukuken yapılacaklar şarta bağlı. Örgütün tamamen dağıtılması, silahların teslim edilmesi ve bu hususun da güvenlik güçleri tarafından tespit ve ilan edilmesine bağlı. Türk Ceza Kanunu'nun 221. maddesi belli, suça karışmamış olanların gelip teslim olmaları halinde ceza görmeyecekleri ancak herhangi bir cezaya muhatap olmama manasında değil bu. Tamamen beraat şeklinde anlaşılmaması gerekir, denetimli serbestlik süresinde tahliye olacaklardır."