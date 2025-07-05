Peş peşe gözaltıların ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor
Adana, Antalya ve Adıyaman'da belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saat: 10.30'da parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile toplantı yapacağı öğrenildi.
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CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.
Gözaltılar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanma kararı aldı.
Toplantıda Ankara’da bulunan MYK üyeleri ile son operasyon ve gözaltılar değerlendirilecek.
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