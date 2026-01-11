Pestisit tehlikesi: Avrupa sınırından en çok Türk biberi ve domates geri döndü

Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) 2025 verilerine göre Türkiye Avrupa'ya gıda ihraç eden ülkeler arasında, pestisit nedeniyle en çok bildirim alan ikinci ülke oldu.

Söz konusu verileri Greenpeace Türkiye örgütü aktardı.

Greenpeace'in RASFF'den edindiği verilere göre 2025 yılında Avrupa'ya ihraç edilen gıdalarda, pestisit kullanımıyla ilgili güvenlik kurallarını en çok Hindistan ihlal etti. Bu kapsamda Hindistan'a 124 uyarı yapıldı.

Hindistan'ı 105 bildirimle Türkiye izledi. Türkiye'yi ise sırasıyla 88 bildirimle Mısır, 48 bildirimle Çin ve 34 bildirimle Brezilya takip etti.

Türkiye'den hangi gıdalar uygun bulunmadı?

DW Türkçe'nin derlediği verilere göre, Türkiye'den ithal edilen gıda ürünleri toplam 51 kez sınırdan geri çevrildi. Gümrük memurlarının Avrupa'ya sokmayıp Türkiye'ye geri gönderdiği tarım ürünlerinin başında biber geliyor.

Sınırdan 27 kez geri çevrilen biberi, dokuz kez çevrilen domates ve beş kez çevrilen nar takip ediyor. Geçen yıl limon dört kez, asma yaprağı 2 kez ve armut, greyfurt, mandalina, şeftali meyveleri birer kez Avrupa'ya kabul edilmeyip Türkiye'ye iade edildi.

Türkiye'ye yapılan 27 biber bildiriminden sekizinin son derece toksik bir etken madde olan "formetanate" kaynaklı olması dikkat çekti. Bu maddenin Türkiye'de biberde kullanılması aslında yasak.

İki yıldır en fazla ihlali biber üreticisi yapıyor

Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, Türkiye'nin son iki yıldır en çok bildirim alan ikinci ülke olmasının endişe verici olduğunu söyledi.

"Pestisit analizleri açıklansın" çağrısında bulunan Özyer, "Özellikle 2024 yılında sınırdan en çok dönen biberin bu yıl da aynı sırada karşımıza çıkması biber üretiminde sistemik bir sorun olduğunu düşündürüyor" diye konuştu.