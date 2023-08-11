'Petroldeki indirimin fiyatlara yansıtılması' için kanun teklifi

Demokrat Parti (DP) İzmir milletvekilleri Mehmet Salih Uzun ve Haydar Altıntaş ile İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Rus petrolündeki indirimin akaryakıt fiyatlarına yansıtılması konusunda EPDK'ye yetki veren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

DP İzmir Milletvekili Uzun, konuya ilişkin Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, akaryakıt pompa fiyatlarına sürekli zam geldiğini, bunun önüne geçebilecek bir kanun teklifi hazırladıklarını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye açısından bir fırsat doğurduğunu, Rus petrol ve petrol ürünlerinin indirimli satıldığı ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğunu anlatan Uzun, bu indirimin akaryakıt fiyatlarına yansımadığını belirtti.

Mevzuata göre, akaryakıt fiyatlarının, en yakın erişilebilir referansa göre belirlendiğini ifade eden Uzun, "Biz, Rus petrolünü varil başına 15-20 dolar daha ucuza alabiliyoruz. Hatta bu indirim 30-35 dolara kadar çıkabiliyor. Dağıtıcı ve lisans sahibi firmalar petrolü Rusya'dan indirimli alıyor ama en yakın erişilebilir referans İtalya olduğu için İtalya fiyatından indirimsiz satıyor. Petrol Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılması için teklif verdik. EPDK'ye kriz dönemlerinde piyasayı düzenlemesi için yetki verelim. Enflasyonla mücadele ettiğimiz bu ortamda fedakarlık sadece vatandaşın üzerine yüklenmesin. Firmalar normal düzeyde kar etsinler." diye konuştu.

DP'li Uzun, aynı yöndeki kanun teklifini önceki dönemde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın da verdiğini ancak destek bulamadığını söyleyerek, düzenlemeye tüm siyasi partilerden destek istedi.