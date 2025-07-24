Peyderpey silah bırakma

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) denetiminde silahların bırakılması bölge bölge devam edecek. Terör örgütünün yaşam alanı olarak barındığı mağaralar tespit edildikten sonra imha edilecek. Girişleri kapatılacak. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre; sahada silah bırakma peyderpey devam edecek.

Sürecin detayları şu şekilde ilerleyecek: Türkiye sınırının 30- 35 kilometrelik bölümüyle başlanacak. Bu bölgede mağaralarda barınan teröristler silahlarını teslim edecek.

Silahlar nasıl yok edilecek?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) silah bırakan grupların silahlarını kayda aldıktan sonra imha edecek. PKK’nın silahları hem sayısal olarak çok, hem de hava savunma sistemi olacak nitelikte yüksek kapasiteli. Dolayısıyla farklı uygulamalar da tartışılıyor. Silahların bırakılması ve imhası devam ederken, Meclis’te kurulacak komisyon yasal düzenleme için çalışmalara başlayacak. Örgütün yönetici kadrosunun Türkiye’ye dönüşü diye bir durum söz konusu olmayacak. Alt kadro olarak bilinen, olaylara karışmamış, örgüt eğitiminden geçmiş, ancak örgüt üyeliği olmayanlar Türkiye’ye gelebilecek. Örgüt üyesi olanlar ayrı değerlendirilecek.

Yasal düzenleme yapılırken, kendini fesheden ve silah bırakan PKK terör örgütü için yeni tanımlar yazılacak. Bu çerçevede; Türk Ceza Kanunu’na (TCK) geçici madde ile yeni tanımlar konacak. DEAŞ, DHKP- C, FETÖ gibi terör örgütlerinin tehdidi devam ederken, terörle mücadelede zafiyete yol açmayacak bir düzenleme olacak. Sadece silah bırakıp kendini fesheden örgütleri kapsayacak bir tanım olacak. Süreç üç aşamalı ilerleyecek: Feshetme- İzleme-Doğrulama.

Mevcut yasadaki etkin pişmanlıktan ayrı bir tanım

Silah bırakmanın tespiti yapılacak. Bunun doğrulaması sağlanacak ve ancak yasal düzenlemeden yararlanma söz konusu olabilecek. Hem ceza yasası hem de infaz yasasında atıflar olacak. Cezaevlerinde 6 bine yakın PKK’lının bulunduğu belirtiliyor. Eyleme katılanlar Türkiye’ye gelirse yargılanacak, ancak örgüt üyeliğinden değil, işlediği suç neyse ondan yargılanacak ve suça karışmamış olanlara, rehabilitasyon ve uyum projeleri uygulanacak.