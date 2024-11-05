Peyk grubunun solisti İrfan Alış hayatını kaybetti

Peyk'in kurucu üyesi, solisti müzisyen İrfan Alış, 53 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, Peyk grubunun sosyal medya hesabından "İrfanımızı bu sabah kaybettik" notuyla paylaşıldı. Alış'ın beyne pıhtı atması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Peyk grubu hakkında

Grubun geçmişi 1991'lere kadar uzanıyor. İrfan Alış (vokal) ve Serdal Ersoy'un (gitar) İstanbul Üniversitesi Kampüsünde tanışmasıyla grubun temelleri atıldı, sözler ve besteler cepte birikirken 1995 yılında Ertan Çalışkan (davul), Özgür Ulusoy (keman,klavye), 2006'da ise Barış Tokgöz'ün (bas) katılımıyla grup bugün de aynı isimlerin yer aldığı kadrosunu oluşturmuş oldu.

Hamiyet müzikalinde yer almıştı

Alış, bir ilke imza attığı 'Hamiyet Bir Peyk Müzikali' hakkında “Bu müzikal ile Hamiyet’e 40 yıl sonra da olsa toplumda hak ettiği değeri ya da borcumuzu vermek istedik.” sözleri ile ifade etmiş, Hamiyet, İrfan Alış'ın gerçek bir yaşamı taçlandırdığı hikaye olmuştu. Alış, 1980 darbesinin ardından hayatı altüst olan bir kadının hikayesini anlattı.