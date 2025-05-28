Pierre Loti merdivenlerinde araç şoku: Sürücü navigasyon kurbanı oldu!

Eyüpsultan'da gideceği yolu karıştıran ve navigasyonun kurbanı olan sürücü sosyal medyada gündem oldu. Sürücünün otomobiliyle merdivenlerden inmeye çalışması cep telefonuyla kaydedildi.

Sürücü yolu karıştırdı, merdivenlerden indi

Eyüp Mezarlığı'ndan çıkmaya çalışan otomobil sürücüsü, yolu karıştırınca yayaların kullandığı merdivenlerden aracıyla inmeye çalıştı. Sürücünün aracıyla merdiveni kullandığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi

Görüntüde, merdivenleri kullanarak aracıyla belirli bir yere kadar gelen sürücünün, otomobilinin sinyallerini yakarak merdivenlerden inmeye çalışması yer aldı. Kayıtta ayrıca, vatandaşların "Çekilin oradan inecek, çarpabilir" şeklindeki konuşmaları da duyuldu.