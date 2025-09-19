Pilot ile hostesin boşanma davası ile ilgili tartışmalara meslek örgütlerinden tepki



HÜSEYİN ASLIYÜCE

Havayolları Kabin Memurları Derneği (TASSA), Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) ve HAVA-İŞ Sendikası yaptıkları açıklamada yapılan tartışmaların meslek onurunu kırdığı, genellemeler yapılıp tüm meslek çalışanlarına mal edilmesinin kamuoyunda havacılığa duyduğu güvene zarar verdiği ifade edildi.

Açıklamalar şu şekilde:

Türkiye Kabin Memurları Derneği (TASSA)

“Arkadaşlarımızı zan altında bırakacak şekilde manşetlere taşınmamalıdır”

"Son günlerde basında yer alan bazı haberlerde, uçucu ekiplerimizle ilgili asılsız genellemeler yapılmakta ve meslek onurumuz hedef alınmaktadır. Bu yaklaşımı üzüntüyle karşılıyoruz.

Bizler, her gün binlerce yolcunun güvenliğini ve konforunu emanet aldığı; uçuş güvenliğini, disiplinini ve hizmet kalitesini en yüksek standartlarda yerine getiren profesyonel kabin ve kokpit ekipleriyiz. Kişisel olaylar veya bireysel davalar, tüm ekip arkadaşlarımızı zan altında bırakacak şekilde manşetlere taşınmamalıdır.

TASSA olarak;

Meslek onurumuzu ve saygınlığımızı korumak için kamuoyunu bilinçlendirmeye devam edeceğiz.

Medyada çıkan, kabin ve kokpit ekiplerinin itibarını zedeleyici nitelikteki her türlü yayın ve paylaşım hukuk birimimiz tarafından yakından takip edilmekte ve gerekli tüm yasal süreçler kararlılıkla işletilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızı bu süreçte birlik olmaya, dayanışma içinde birbirimize destek vermeye davet ediyoruz.

Unutulmamalıdır ki bizler, ülkemizi göklerde temsil eden birer elçiyiz. Yıllardır fedakârca yerine getirdiğimiz görevimizi karalamaya yönelik her türlü çabayı reddediyor, mesleğimizin itibarını ve onurunu korumak için kararlılıkla mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA)’da tepki gösterdi.

'Oysa ki kokpit ve kabin ekiplerinin en temel görevi, her uçuşu en yüksek emniyet'

Son günlerde bazı basın organlarında çıkan haberlerde, havacılık çalışanlarımızın mesleki onurunu zedeleyen ve etik ilkelerle bağdaşmayan genellemelere yer verildiği görülmektedir. Bireysel bir davaya konu olduğu anlaşılan iddiaların, tüm kokpit ve kabin ekiplerine mal edilerek kamuoyuna sunulması; çalışanlarımızı haksız ithamların hedefi haline getirmiştir.



Oysa ki kokpit ve kabin ekiplerinin en temel görevi, her uçuşu en yüksek emniyet standartları içerisinde tamamlamak, yolcularımızı güvenle sevdiklerine ulaştırmaktır. Yüksek disiplin, ağır sorumluluk ve özveri gerektiren bu meslek gruplarını, kişisel hayatlara ilişkin magazinsel içeriklerle gölgelemek; yalnızca çalışanlarımızın itibarına değil, kamuoyunun havacılığa duyduğu güvene de zarar vermektedir.



Gerçeklerin yargı yoluyla ortaya çıkması beklenmeden, tüm bir meslek grubunu zan altında bırakacak yayınlar yapılması; sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gereken basın organları açısından da kaygı vericidir.



Mesleğimizin itibarını hedef alan, etik dışı ve sorumsuzca yapılan bu tür yayınları en güçlü şekilde kınıyoruz.

HAVA-İŞ SENDİKASI ise

“Değerli Üyelerimiz,

Son günlerde bazı basın organlarında yer alan haberlerde, hava yolu çalışanlarımızın meslek onurunu zedeleyici, etik dışı “genellemelere” varan ifadeler kullanıldığı görülmüştür. Söz konusu haberlerde, bireysel mahiyette olduğu anlaşılan bir dava dosyasındaki iddialar, tüm kokpit ve kabin ekiplerine mal edilerek, çalışanlarımızın toplum nezdinde itibarını sarsıcı bir şekilde sunulmuştur.

“Binlerce paylaşım yapması itibar suikastinin en büyük delilidir”

Magazinsel değerinden öteye hiçbir anlam ifade etmeyen ve kişilerin boşanma konusu üzerinden köpürtülen haberler bu meslek gruplarında çalışan insanları kamuoyu nezdinde hedef haline getirmekte, itibar suikastlerine sebebiyet vermektedir.

Daha önceleri de bu meslekleri icra eden üyelerimizin maaş, çalışma şartları gibi konularında onlarca asılsız haber yapılmıştır. Çalışma koşullarındaki zorluklarımız ve mesleki problemlerimiz konusunda haber yapmaktan imtina eden basın yayın organlarının böyle bir konuda binlerce paylaşım yapması itibar suikastinin en büyük delilidir.

Bu tür haberlerin, “gerçeklerin yargı yoluyla ortaya çıkmasını beklemeden”, tüm çalışanlarımızı zan altında bırakacak şekilde yayınlanmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

En temel basın ve etik ilkelerden uzak yapılan bu haber ve paylaşımları en şiddetli şekilde kınıyor, konunun hukuki olarak da takipçisi olacağımızı siz değerli üyelerimize bildiriyoruz” denildi.

Ne olmuştu?

İstanbul 15. ve 16. Aile Mahkemeleri'nde boşanma davası dosyalarina giren bilgilere göre pilot ile hostes evli olmamalarına rağmen 3 yıl boyunca ilişki yürüttü.

İkili buluşmalarını, pilotun yakın arkadaşı bir başka pilota ait site girişine girerken yapılan kamera kaydından öğrendi.

Ayrıca pilotun boşanma davası, uçuş ekiplerinde yaşanan yasak ilişkilerin ortaya saçılmasına neden oldu.

Pilotlar, kurdukları “Meziyetli hostesler” isimli WhatsApp grubunda birbirine önerilerde bulunmuş.