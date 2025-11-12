Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi İstanbul'daki ailesine verildi
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi askeri yetkililerce ailesine ulaştırıldı.
Şehidin Büyükçekmece'de bulunan evine gelen askeri yetkililere tedbir amaçlı sağlık görevlileri de eşlik etti.
Haberi alan şehidin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Evin bulunduğu siteye Türk bayrakları asıldı.
Şehidin yakınları ve komşuları aileye taziyede bulundu.
