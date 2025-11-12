  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi İstanbul'daki ailesine verildi
Takip Et

Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi İstanbul'daki ailesine verildi

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi askeri yetkililerce ailesine ulaştırıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi İstanbul'daki ailesine verildi
Takip Et

Şehidin Büyükçekmece'de bulunan evine gelen askeri yetkililere tedbir amaçlı sağlık görevlileri de eşlik etti.

Şehit olan 20 askerimizin kimlikleri açıklandıŞehit olan 20 askerimizin kimlikleri açıklandıGündem

 

Haberi alan şehidin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Evin bulunduğu siteye Türk bayrakları asıldı.

Şehidin yakınları ve komşuları aileye taziyede bulundu.

Gündem
Obezite Üniteleri ve Obezite Cerrahisi Uygulama Üniteleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de
Obezite Üniteleri ve Obezite Cerrahisi Uygulama Üniteleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de
Baba ocağına ateş düştü: Kaç asker şehit oldu, isimleri neler?
Baba ocağına ateş düştü: Kaç asker şehit oldu, isimleri neler?
Sağlık turizmi yapan kuruluşlar yurt dışında reklam yapabilecek, yönetmelik Resmi Gazete’de
Sağlık turizmi yapan kuruluşlar yurt dışında reklam yapabilecek
Milli yas ilan edildi mi, edilecek mi? TSK’ya ait C130 uçağı düştü: Son durum ve resmi açıklamalar
Milli yas ilan edildi mi, edilecek mi? TSK’ya ait C130 uçağı düştü: Son durum ve resmi açıklamalar
Şehit olan 20 askerimizin kimlikleri açıklandı
Şehit olan 20 askerimizin kimlikleri açıklandı
Gürcistan'da düşen uçağın enkazının bulduğu bölgeden ilk görüntüler geldi
Gürcistan'da düşen uçağın enkazının bulduğu bölgeden ilk görüntüler geldi