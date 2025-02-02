Pınar Gültekin davası | Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bozuldu

Olay günü aralarında çıkan tartışma sonucunda Cemal Metin Avcı, genç kızı önce darp etti. Ardından boğazını önce elleriyle sonra da halatla sıktı. Ardından Gültekin’i metal bir varile koyup benzin döktüğü odun parçalarıyla ateşe verdi. Cinayetin ardından paniğe kapılan Cemal Metin Avcı, olay yerine çağırdığı erkek kardeşi Mertcan Avcı’dan yardım istedi.

Yerel mahkeme, Cemal Metin Avcı’ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sonra da bu cezada haksız tahrik indirimi uygulayarak 23 yıla düşürdü. Mertcan Avcı ile diğer sanıklar ise beraat etti. Dosya temyize gitti. İzmir İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozarak Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı’ya ise 4 yıl hapis cezası verdi.

Dosya bir kez daha temyiz edilince bu kez Yargıtay iki kararı da bozdu. Habertürk’ten Ceylan Sever'in haberine göre Yargıtay, canlı olarak Pınar Gültekin’i yakan sanığın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan değil, niteliksiz kasten öldürme ya da eziyet çektirerek öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak cezalandırılması gerektiği kararını verdi. Alınan karara 5 kişilik heyetteki iki üye ise muhalefet şerhi koydu.

"Hukuk garabeti!"

Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir ise karara tepki göstererek, “Bize göre Yargıtay'ın oy çokluğuyla aldığı bu karar açıkça hukuk garabeti mahiyetindedir” dedi. “Aşamalarda üç defa değişen, kendi içinde çelişen, dosyadaki delillerle desteklenmeyen, ezberlenmiş ve kurgulanmış haksız tahrik savunmasına kutsiyet atfedip, haksız tahrik uygulamak suretiyle cezanın indirilmesi gerektiği şeklindeki tespit açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir” diyerek kararı eleştiren Epözdemir, şunları kaydetti:

“Yine dosyada bulunan adli tıp kurumu raporuna göre henüz canlıyken diri diri yakılan, üzerine beton dökülerek nehre atılan Pınar Gültekin'in canavarca hisle öldürülmediği şeklindeki tespit ise inanılmazdır.”

"7 yıl sonra cezaevinden çıkabilir!"

Epözdemir şu bilgileri verdi:

“Karar bu haliyle kesinleşirse; sanık Cemal Metin Avcı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecektir. Kendisine netice ceza olarak 12 yıl hapis cezası verilmesi halinde, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları tatbik edildikten sonra 7 yıl cezaevinde kalacaktır, kendisine üst sınırdan 18 yıl hapis cezası verildiği takdirde ise, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları uygulandıktan sonra 11 yıl cezaevinde kalacaktır.”