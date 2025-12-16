Piyasa değeri 1 milyon 300 bin TL: Yılbaşı öncesi 4 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesinde halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte içki üretimi ile ticaretine yönelik çalışma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık'ta Konak'taki bir depo ve araca operasyon yapıldı.

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olan 4 bin 130 litre kaçak etil alkol, 1 ruhsatsız tabanca ve 35 adet mermi ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.