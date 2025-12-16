  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Piyasa değeri 1 milyon 300 bin TL: Yılbaşı öncesi 4 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Takip Et

Piyasa değeri 1 milyon 300 bin TL: Yılbaşı öncesi 4 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi

İzmir'de jandarmanın yaklaşan yeni yıl öncesinde düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olan 4 bin 130 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Piyasa değeri 1 milyon 300 bin TL: Yılbaşı öncesi 4 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Takip Et

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesinde halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte içki üretimi ile ticaretine yönelik çalışma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık'ta Konak'taki bir depo ve araca operasyon yapıldı.

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olan 4 bin 130 litre kaçak etil alkol, 1 ruhsatsız tabanca ve 35 adet mermi ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Benzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 16 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 16 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
2016'dan bu yana 1 milyon 330 bin Suriyeli ülkelerine dönüş yaptı2016'dan bu yana 1 milyon 330 bin Suriyeli ülkelerine dönüş yaptıGündem
Ünlü yönetmen Reiner ve eşi ölü bulunmuştu: Oğulları tutuklandıÜnlü yönetmen Reiner ve eşi ölü bulunmuştu: Oğulları tutuklandıDünya
Meteoroloji'den yağış ve rüzgar uyarısı: Sıcaklıklar düşecek, doğuda kar yağışı etkili olacakMeteoroloji'den yağış ve rüzgar uyarısı: Sıcaklıklar düşecek, doğuda kar yağışı etkili olacakGündem

 