Piyasa değeri 23 milyon TL: İnternetten satıyorlardı, yakalandılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin, imal ettiği sahte parfümleri internet üzerinden sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren inceleme ve fiziki takip sonucunda, şüphelinin sahte parfümleri Başakşehir'deki bir depoda imal ettiği tespit edildi.

İmalathaneye operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Y.T'yi suçüstü yakaladı.

İmalathanede yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 23 milyon lira olan, çeşitli markalara ait 45 bin sahte parfüm, 500 litre etil alkol, 25 bin boş parfüm şişesi ile çeşitli markalara ait 70 bin parfüm esansı ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.