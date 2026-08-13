  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Piyasa değeri 27 milyon TL: Tonlarca sahte deterjan ve kozmetik ürünü ele geçirildi
Takip Et

Piyasa değeri 27 milyon TL: Tonlarca sahte deterjan ve kozmetik ürünü ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen operasyonda 37 ton sahte deterjan ve kozmetik ürünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Piyasa değeri 27 milyon TL: Tonlarca sahte deterjan ve kozmetik ürünü ele geçirildi
Takip Et

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünün çalışması kapsamında Yenimahalle İlçe Jandarma ekiplerince GİMAT Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yeri ile deposuna operasyon düzenlendi.

Depoda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 27 milyon lira olan, farklı markaların isimlerini taşıyan sahte deterjan, şampuan, diş macunu ve güneş kremi olmak üzere 37 ton ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 13 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 13 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu yağış ve rüzgar uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu yağış ve rüzgar uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ağustos 2026 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ağustos 2026 dolar - Euro fiyatları)Finans
Altın üç ayın zirvesini gördü: İşte 13 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın üç ayın zirvesini gördü: İşte 13 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans