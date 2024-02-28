Piyasa değeri 450 milyon lira: 221 kilo kaçak külçe altın ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari’de 221 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, operasyon hakkında şu bilgileri verdi: "Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 450 milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konulduHakkari İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Yüksekova ilçesinde yakalanan bir aracın çeşitli bölgelerinde zula yapılarak gizlenmiş halde bulunan 221 adet, her biri 1 kilogram ağırlığında, toplamda 221 kilogram yabancı ülke menşeli altın ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı."