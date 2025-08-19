  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Piyasa değeri 60 milyon lira! 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi
Burdur’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 60 milyon lirayı bulan 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan 201 tüp kobra yılanı zehri Jandarma’nın operasyonuyla ele geçirildi. Burdur'da yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Jandarma’dan operasyon

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Kobra zehrinin değeri 60 milyon lira

Operasyonda, piyasa değeri 60 milyon lira olan 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.5 şüpheli gözaltına alındı.

