  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Piyasadan toplatılıyor: Ticaret Bakanlığı bir oyuncağın satışını yasakladı
Takip Et

Piyasadan toplatılıyor: Ticaret Bakanlığı bir oyuncağın satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir oyuncağın satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Piyasadan toplatılıyor: Ticaret Bakanlığı bir oyuncağın satışını yasakladı
Takip Et

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir oyuncağın üretiminde bazı usulsüzlükler olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Piyasadan toplatılıyor: Ticaret Bakanlığı bir oyuncağın satışını yasakladı - Resim : 1

Bir sigara grubuna daha zam geldiBir sigara grubuna daha zam geldiEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 30 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 30 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Sıcaklıklar artıyor, yağış geliyor! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte hava durumu tahminleriSıcaklıklar artıyor, yağış geliyor! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte hava durumu tahminleriGündem
AFAD duyurdu: Konya’da 4.3 büyüklüğünde deprem!AFAD duyurdu: Konya’da 4.3 büyüklüğünde deprem!Gündem

 

Gündem
Suça sürüklenen çocuklar için 'Güçlendirici Bakım Modeli' devreye alındı
Suça sürüklenen çocuklar için 'Güçlendirici Bakım Modeli' devreye alındı
8.8'lik depreme ameliyat sırasında yakalandılar: O anlar kameralara yansıdı
8.8'lik depreme ameliyat sırasında yakalandılar: O anlar kameralara yansıdı
Başkentte termometreler 40 dereceye kadar çıkacak
Başkentte termometreler 40 dereceye kadar çıkacak
FETÖ'nün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı kararı
FETÖ'nün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
MHP'den Terörsüz Türkiye sürecinde komisyona isim önerisi: Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu
MHP'den Terörsüz Türkiye sürecinde komisyona isim önerisi: Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu