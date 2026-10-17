Piyasaların gözü bu tarihte! Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

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TCMB, eylül ayında gerçekleştirdiği son PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu.

Piyasaların yakından takip edeceği ekim ayı toplantısında alınacak karar, para politikasının gelecek dönemdeki seyrine ilişkin mesajlar açısından önem taşıyor.

Gecelik faiz oranları da sabit tutulmuştu

Merkez Bankası, eylül ayındaki toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40, borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5 seviyesinde bırakmıştı.

Kurulun toplantı sonrasında yayımladığı karar metninde, öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiği ve iç talepteki zayıf seyrin devam ettiği belirtilmişti.

Enflasyon ve enerji fiyatları vurgusu

Karar metninde, jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerinden enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğuna dikkat çekilmişti.

TCMB, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurgulamıştı. Ayrıca enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılabileceği mesajı verilmişti.

22 Ekim'de açıklanacak yeni faiz kararının yanı sıra Kurulun enflasyon görünümüne ve para politikasının geleceğine ilişkin vereceği mesajlar da yakından izlenecek.