  "PiyasaTurkiye" hesabının sahibi tutuklandı
"PiyasaTurkiye" hesabının sahibi tutuklandı

“PiyasaTurkiye” rumuzlu sosyal medya hesabının kullanıcısı Emrah Peküs, “TMK 6” ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamalarıyla tutuklandı.

"PiyasaTurkiye" hesabının sahibi tutuklandı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında dün Siirt'te gözaltına alınan Emrah Peküs'ün adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Başsavcılık, Peküs'ün tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini ve sorgu işlemlerinin ardından tutuklandığını bildirdi.

Başsavcılık dün, "PiyasaTurkiye" rumuzlu X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin "TMK 6" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan soruşturma başlatıldığını, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda hesabın kullanıcısının Emrah Peküs olduğunun tespit edildiği ve Peküs'ün Siirt'te yakalandığını açıklamıştı.

