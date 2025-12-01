  1. Ekonomim
Pizza yedikten sonra yaşamını yitirmişti: Zehirlenme vakasında "nargile" detayı ortaya çıktı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir kafede pizza yedikten sonra nargile içen dört kişiden biri olan Mehmet Emin İğdi, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Tahlillerde İğdi’nin kanında yüksek oranda karbonmonoksit tespit edilirken, zehirlenmenin nargile kömüründen kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir kafede pizza yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye giden dört kişiden biri olan Mehmet Emin İğdi’nin öldüğü olayda, nargile detayı ortaya çıktı.

Pizza yedikten sonra nargile içtiği öğrenilen İğdi’nin yapılan incelemede kanında yüksek oranda karbonmonoksit çıktı. İğdi’nin nargiledeki kömürden zehirlendiği değerlendiriliyor.

Şırnak'ın Cizre İlçesinde önceki akşam bir kafede pizza yiyen, nargile içen dört kişi bir süre sonra fenalaştı. Mehmet Emin İğdi ve üç kişi kendi imkanlarıyla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne gitti. Yolda kalbi duran Mehmet Emin İğdi hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sabah gazetesindeki habere göre, Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tahlillerde Mehmet Emin İğdi'nin kanında karnbonmonoksit oranı yüksek çıktı. Karbonmonoksitin nargile kömüründen kaynaklı olabileceği iddia edildi.

Mehmet Emin İğdi'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Olaydan sonra polis, kafe işletmecisinin ifadesine başvurdu. İşletmeci ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili çalışma başlattı.

