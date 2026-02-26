  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. PKK elebaşı Abdullah Öcalan aile üyeleriyle görüştü
Takip Et

PKK elebaşı Abdullah Öcalan aile üyeleriyle görüştü

PKK elebaşı Abdullah Öcalan, İmralı'da kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan ile görüştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
PKK elebaşı Abdullah Öcalan aile üyeleriyle görüştü
Takip Et

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da aile üyeleriyle görüştü. Asrın Hukuk Bürosu tarafından yapılan ve ANF'nin aktardığı açıklamada Abdullah Öcalan'ın İmralı'da kardeşi Mehmet Öcalan ve aynı zamanda DEM Parti milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sn. Abdullah Öcalan, aile üyelerinden Mehmet Öcalan ve Ömer Öcalan ile bugün (26 Şubat 2026 tarihinde) İmralı Adası’nda aile görüşü gerçekleştirmiştir. Diğer müvekkillerimiz Sn. Hamili Yıldırım, Sn. Ömer Hayri Konar, Sn. Ergin Atabey ve Sn. Mahmut Yamalak da aile üyeleri ile bugün (26 Şubat 2026 tarihinde) İmralı Adası’nda aile görüşü gerçekleştirmiştir."

Almanya, saldırı dronu programını yarıya indirdi: 2 milyar Euro’luk yeni plan onaylandıAlmanya, saldırı dronu programını yarıya indirdi: 2 milyar Euro’luk yeni plan onaylandıSavunma Sanayi

 

ING, Türkiye'de iç borçlanmada önemli artış bekliyorING, Türkiye'de iç borçlanmada önemli artış bekliyorEkonomi

 