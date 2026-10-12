PKK Irak'ın kuzeyindeki 4 kampı boşalttı

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Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre PKK terör örgütü Irak'ın kuzeyindeki Metine alanında 4 kampı boşalttı.

Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını bildirdi.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada "Yaşanan bu gelişme, sürecin kararlılhkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur. PKK/KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında; yasadan yararlanarak ülkemize geri dönecek örgüt mensupları ile toplumsal uzlaşı sağlanacaktır. Eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürůtülecek bütünleşik programlarla PKK/KCK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanması hedeflenmektedir" denildi.

Kaynaklar, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi misyonu çerçevesinde atılan her adımın milletin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacağını vurguladı.

Kampların boşaltıldığına dair görüntüler de basına yansıdı.