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PKK silahları nasıl bırakacak? İşte yol haritası

PKK kendini feshettiğini ve silahları teslim edeceğini açıkladı. Türkiye'de yeni bir dönem resmen başladı. Sürecin nasıl ilerleyeceği merak ediliyordu. Terör örgütü PKK'nın silah teslim koşulları ve yol haritası netleşti.

Haber Merkezi
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PKK silahları nasıl bırakacak? İşte yol haritası
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PKK feshini ilanını gerçekleştirdi. 8 aydır yürütülen görüşmeler ve temaslar sonrası alınan karar Türkiye'nin gündemine oturdu.'Terörsüz Türkiye' sürecinde başlatılan yeni sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği merak ediliyordu. 

CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

PKK silahları 3 aşamada teslim edecek

"Örgüte yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre; bir süreç fesihle başladı silahlar teslim edilecek bu nasıl olacak? BM gözetiminde gerçekleşecek bu. Üç aşama söz konusu.

BM gözetiminde silahlar bırakılacak

Silahlar BM gözetiminde teslim edilecek. Uluslararası gözlemciler olacak bu teslim işleminde. Teslimin yapılacağı yerler belirlendi. Teröröistlerin 3 aşamalı plan dahilinde silahları teslim edeceği yerler belli oldu. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarının bulunduğu Duhok vilayetine bağlı Amediye, Erbil'in Binar ve Köysancak; Süleymaniye'nin Seyid Sadık vilayetinde bırakılacak."

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