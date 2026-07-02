PKK terör örgütünün bittiği yasayla teyit edilecek

BESTİ KARALAR / ANKARA

Külliye’de hazırlanan, TBMM AK Parti Grubu’nun üzerinde son rötuşlarının yapılacağı yasal düzenlemenin tüm partilerin imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunulacağı belirtiliyor.

NATO'dan sonra biraraya gelecekler

Edinilen bilgilere göre, taslak metnin Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda temsil edilen partilerin koordinatör grup başkanvekillerine iletilecek. NATO haftasında partiler taslak metni inceleyecek.

NATO zirvesinin ardından partilerin koordinatör grup başkanvekillerinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bir araya gelmesi, ardından da ortak metin haline getirileceği kaydediliyor. Teklifin AK Parti yerine, tüm parti temsilcilerinin ortak imzası ile Meclis Başkanlığı’na sunulmasının uygun olacağı ifade ediliyor. Çerçeve yasa olarak planlanan düzenlemede ağırlıklı olarak kendini fesh eden ve silah bırakan terör örgütünün tanımı yapılacak. Yasa teklifinin ana eksenini hukuki tanımlar ve teklifin amacı ve kapsamı gerekçede geniş geniş anlatılacak.

Silah bırakma için yasal zemin şartı

Silahların tamamen bırakılması ve örgüt üyelerinin dönüşünün kapısını açacak yasal düzenleme ile aşılacağı belirtiliyor. Bu kapsamda hazırlanacak yasal düzenleme örgüt üyelerinin tamamını değil sadece suça karışmayanları kapsayacağı belirtiliyor. İlk yasanın amacı ve kapsamında terör örgütü PKK’nın kendini fesh ettiği, silahların bırakıldığı yasa gerekçenin ana teması olacak. Süreç ile ilgili hukuki tanımlar yasal düzenlemenin ana eksenini oluşturacak. Yasa’nın müstakil ve geçici olacağı belirtilirken, örgüt üyelerinin dönmesi için 6 ya da 1 yıl gibi bir süre verileceği ifade ediliyor.