PKK, TUSAŞ saldırısını üstlendi! Teröristlerin kimden emir aldıkları ortaya çıktı

Ankara'nın Kazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesisine düzenlenen silahlı saldırıyı PKK üstlendi. Terör örgütü, eylemi Asya Ali kod adlı Mine Sevjin Alçiçek ile Rojger Helin kod adlı Ali Örek’in gerçekleştirdiğini duyurdu.

PKK'ye bağlı Halk Savunma Merkezi (HSM) tarafından yapılan açıklamada “Ankara’da bulunan TUSAŞ yerleşkesine dönük gerçekleşen fedai eylem, Ölümsüzler Taburu’nun bir otonom timi tarafından yapılmıştır” denildi.

"Saldırının siyasal gündem ile alakası yok"

Örgüt tarafından yapılan açıklamada saldırının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla alakası olmadığı ve uzun süre önce planlandığı vurgulandı.

Açıklama şu şekilde:

"Uzun bir süre önce planlanıp uygulanan bu eylemin Türkiye’de son ayda tartışılan siyasal gündemle asla bir ilişkisi yoktur."

"İHA’ların terör örgütüne karşı kullanılması nedeniyle hedef alındı"

Sözde 'Ölümsüzler Taburu' adı verilen intihar eylemcilerinin önemli ve stratejik hedeflere yönelik saldırılar yaptığı belirtilen örgüt açıklamasında, TUSAŞ’ın bir askeri hedef olduğu ve geliştirdiği İHA’ların terör örgütüne karşı kullanılması nedeniyle hedef alındığı savunuldu.

"Öcalan'ın mesajının yansıması sevindirici bir durum"

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın 48 ay sonra bir mesajının kamuoyuna yansımasının 'örgüt içinde sevindirici ve dikkate alınması gereken bir durum' olduğu ileri sürülen açıklamada "Bu ayrıca gelişmelere göre değerlendirilecek bir durumdur" denildi.

Teröristlerin kimden emir aldıkları ortaya çıktı

Öte yandan Ankara'da TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen saldırıda ölü ele geçirilen iki teröristin, Irak'ın kuzeyindeki Gara Dağı'nda canlı bomba eğitimi aldıkları tespit edildi. Saldırı talimatının, terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki sözde "Kuzey Sevk İdare Komutanlığı" adı verilen 7 kişilik yapıdan geldiği öğrenildi.