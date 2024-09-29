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PKK zanlısı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Haber Merkezi
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PKK zanlısı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
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Güvenlik güçleri tarafından iki gün önce 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü PKK zanlısı Y.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliğince tutuklandılar

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Y.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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