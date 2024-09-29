PKK zanlısı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
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Güvenlik güçleri tarafından iki gün önce 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü PKK zanlısı Y.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sulh ceza hakimliğince tutuklandılar
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Y.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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