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PKK/KCK'nın basın yapılanmasına operasyon: 21 şüpheli gözaltında

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün basın komitesine gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Batman ve Sakarya illerinde bulunan 21 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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PKK/KCK'nın basın yapılanmasına operasyon: 21 şüpheli gözaltında
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ideolojik alan merkezinde bulunan, ‘Basın Komitesi’ yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi

Terör örgütünün amacı ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan basın yayın organlarına ve buralarda örgütsel faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Diyarbakır’da 9, İstanbul’da 7, Ankara’da 1, Adıyaman’da 1, Antalya’da 1, Batman’da 1 ve Sakarya’da 1 kişi yakalandı. Yakalanan 21 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel kitap, doküman ve dijital materyallere el konulurken, yakalanamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik amacıyla Sakarya, İstanbul ve Diyarbakır illerinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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