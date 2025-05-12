PKK’nın fesih kararına Efkan Ala’dan ilk yorum: Terörsüz Türkiye için tarihi eşik aşıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, PKK’nın kendini feshetme kararını değerlendirdi. Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli’nin iradesiyle terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiğin aşıldığını dikkat çekerek, "Ortaya koydukları terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.

"Önemli bir aşamaya geçilmiştir"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakma kararına ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşılmıştır. Terör örgütü, silahları bırakma ve kendisini feshetme kararı almıştır. İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir.

Gelinen bu önemli aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işletilecektir.

"Terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz"

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin iradeleri ve dirayetleri ile ortaya koydukları terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz."