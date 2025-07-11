PKK'nın kurulduğu baraka görüntülendi!

27 Kasım 1978’de Diyarbakır’ın Lice ilçesi Fis Mahallesinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan önderliğinde 22 kişinin toplandığı kongre silahlı eylemlerine başlamıştı.

PKK silahlarını yaktı

Bugün ise Irak’ın Süleymaniye kentinde PKK militanları Öcalan’ın çağrısına kulak vererek silahlarını bıraktı.

"Artık silahlı çatışmalar olmayacak"

Diyarbakır Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akbaş, "Bugün tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. 1978 yılında Fisovasında başlayan PKK’nın kuruluşunun 11 Temmuz 2025 tarihinde sona ermesi nedeniyle müthiş bir mutluluk içerisindeyiz. Artık silahlı çatışmalar olmayacak, annelerimiz ağlamayacak, çocuklarımız yetim kalmayacaktır. Ben bu sürece öncülük eden herkese, emeği geçen herkese konuşmamdan önce bir teşekkür etmek istiyorum. Bu çok tarihi bir adım çok heyecanlandık gerçekten bu görsel medyada o canlı yayını izlerken gözlerimiz doldu, bu mutluluk anlatılamaz, kelimeler yetmez buna" dedi.

"Mezopotamya toprakları artık üretim merkezi olacak"

50 yılı aşkın bir süreç yaşadıklarını ve bölgenin çatışmalı bir ortam yaşadığını belirten Akbaş, "Çocuklarımız artık okullarıyla, kitaplarıyla buluşacak, gençlerimiz işle buluşacak, kadınlarımız üretime katılacak dolayısıyla potansiyelimiz yeniden keşfedilecek yeniden ortaya çıkacak. Artık biz Türkiye’de üretim üssü olacağız yani bu bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu bereketli Mezopotamya toprakları artık üretim merkezi olacak. Batı illerinin yükünü hafifleteceğiz onların yükünü alacağız artık sermaye ve beyin göçü vermeyeceğiz buda çok önemli bir şey. Artık insanlar kendi topraklarında kalacak sermaye ve beyin artık kendi topraklarında kalacaktır. Biz bu tarihi fırsatı iyi değerlendireceğiz tabi bunun yanında devlet şefkat elini de gösterecek, adaletinin yeniden tesis edecek. Bu işi güçlendirmek için birilerinin sabote fırsat vermemesi için herkese bir şey bir görev var. Bütün insanlara kurumlara bu işi başlatan yapan STK‘lara herkesin bu işe sahip çıkması lazım" diye konuştu.