PKK’nın silah bırakma görüntüleri yakında paylaşılacak

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"Terörsüz Türkiye" sürecinde öncelikli olarak yasal ve hukuki adımların atılması amacıyla, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile kurulması planlanan komisyon ile ilgili çalışmalar başladı. Terörsüz Türkiye sürecinde ilk adım, Meclis’te komisyon kurulması. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçen hafta Meclis’te temsil edilen partilerin grup başkanvekilleri ile görüşerek görüş ve önerilerini istedi. AK Parti, CHP, MHP, DEM ve Yeni Yol Partisi komisyon ile ilgili önerilerini Meclis Başkanı Kurtulmuş’a iletti. Meclis Başkanı Kurtulmuş bundan sonraki dönemde komisyonun kurulma aşamasında hızlı iletişim için partilerin grup başkan vekillerinden birisinin görevlendirmesini talep etti.

Komisyon için öneriler

Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin görüş ve önerileri arasında, kurulacak komisyonun yasa ile belirlenmesi, ihtisas komisyonu gibi çalışması, geçmişte kurulan ‘anayasa uzlaşı komisyonu’ ve KİT komisyonu örnekleri yer alıyor. Komisyona verilecek üye sayısının partilerin sandalye dağılımına göre belirlenmesinin yanı sıra, eşit ağırlıkta üye verilmesine ilişkin öneriler de var.

Öte yandan; PKK’nın yakın zamanda silah bırakma görüntülerinin kamuoyuyla paylaşacağı belirtiliyor. Kaynaklar, PKK’nın silah bırakma sürecinin MİT ve Milli Savunma yetkililerinin bilgisi dahilinde yapıldığı aktarıldı. Silah bırakma ile ilgili de raporların hazırlandığı belirtilirken, bırakma görüntülerinin Temmuz’un ikinci haftasında gelebileceği ifade edildi. Süreçle ilgili Meclis’te kurulacak komisyonun da silah bırakma görüntüleriyle eş zamanda gerçekleşeceği de öne sürüldü.