PKK'nin silah bırakma töreni nedeniyle Diyarbakır'dan dört otobüs hareket etti

Terör örgütü PKK'nın ilk silah bırakma törenine ilişkin görüntülerin televizyonlardan canlı yayımlanması planlanıyordu ancak daha sonra Kürdistan Demokratik Topluluklar Birliği'nden (KCK) 7 Temmuz'da yapılan açıklamada, "güvenlik" nedeniyle silah bırakmanın yapılacağı tören alanına gazetecilerin alınmayacağı, törenin canlı yayınlanmayacağı duyuruldu.

Bu nedenle DEM Parti, bazı yazar ve gazetecileri törene davet etti fakat "güvenlik" gerekçesiyle, canlı yayın kararından vazgeçildiğini açıkladı. Terör örgütü PKK'nın yarın düzenlenecek silah bırakma töreni için Diyarbakır'dan davetli DEM Parti Heyeti'nden eski ve yeni milletvekilleri, bir grup gazeteciyle birlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Süleymaniye kentine dört otobüsle hareket etti.

Tören için iki ayrı alan düzenlendi, dev ekranlar kuruldu

Tören iki ayrı alandan izlenebilecek. Örgüt üyelerinin silah bırakacağı ilk alana izlenim yazacak az sayıda gözlemci alınacak. Bu davetlilerin telefon ve diğer teknik malzemeleri, güvenlik gerekçesiyle alana alınmayacak. Katılımcıların çoğunluğu ise dev ekranların kurulduğu ikinci bir alanda töreni izleyebilecek. Silah bırakmanın yapılacağı birinci alana, sadece tarafların kabul ettiği, iki yayın kuruluşunun çalışanları alınacak. Törenin görüntüleri, tören bittikten sonra belirlenen bu iki kuruluş tarafından dünyaya servis edilebilecek.

"Silah bırakmaya ilişkin detaylar belirlenecek ve hızlıca hayata geçirilecektir"

Silah bırakma töreni öncesi terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, PKK'ya ve kamuoyuna yönelik bir video mesaj gönderdi. Öcalan'ın 26 yıl boyunca ilk videolu görüntüsü olan bu video mesajda, örgüte yakın Fırat Haber Ajansı'nda yayınlandı. Videoda, "27 Şubat 2025 tarihli Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nı savunmaya devam etmekteyim. Silah bırakmaya ilişkin detaylar belirlenecek ve hızlıca hayata geçirilecektir. Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.