PKK'nın silah bırakma törenine gazeteciler alınmayacak

Terör örgütü PKK’nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Süleymaniye kentinde önümüzdeki günlerde yapması beklenen silah bırakma töreninin güvenlik nedeniyle gazetecilere kapatıldığı kararı duyuruldu.

Daha önce yapılan duyurularda silah bırakma töreninin gazeteciler tarafından izleneceği bildirilmişti. Terör örgütü KCK yaptığı açıklamada, “Değişen güvenlik durumu nedeniyle, Süleymaniye’de yapılması planlanan törene ilişkin detaylar son anda değiştirildi. Tören planlandığı gibi gerçekleşecek ancak canlı yayınlanmayacak ve basın mensuplarının katılımı mümkün olmayacak” ifadelerini kullandı.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada ise olası provokasyonların önüne geçmek için durum değişiklikleri olabileceği bildirildi.

Gazetecilerin silah bırakma törenini kurulacak bir ekranda takip edeceğinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

“Daha önce bilgilendirmesini yaptığımız gibi tarafların uzlaşısı, partimize ulaşan bilgiler ve yine ilgili tarafların onayı ile partimiz bir organizasyon yapmıştır. Basının töreni kolay takip etmesi için akreditasyon açılmıştır. Daha önce yapılan bilgilendirmelere ve planlamaya göre törenin basına açık yapılması kararlaştırılmıştır. Ancak yapılan son değerlendirmelere göre törenin farklı bir alanda yapılması, kayıtların da bir ekranda yayınlanması ve alınan kayıtların bölgeye giden basın emekçilerine hızlıca ulaştırılması, servis edilmesi kararlaştırılmıştır. Canlı yayın yapılmayacak alana kameralar ve fotoğraf makinaları alınmayacaktır. Ayrıca ekran kurulan yere gazeteciler alınacaktır. Gazetecilerin izlenim, takip ve haberlerini yazmaları için mevcut koşullar göz önünde bulundurularak gerekli imkanlar sağlanacaktır. Taktir edersiniz ki bu tür durumlarda güvenlik, olası provokasyonların önüne geçmek için durum değişiklikleri olabilmektedir.”