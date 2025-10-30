PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı: DEM Parti'den açıklama

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kars’ta bir otelde düzenlenen “Halklar ve İnançlar Buluşması” programında yeni sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakırhan, 1 Ekim 2024 itibarıyla yeni bir döneme girdiklerini belirterek, “Sayın Bahçeli’nin DEM Parti Grubumuza gelerek el sıkışmasıyla başlayan ve eksiklerine rağmen bir yıldır devam eden bir süreçten söz ediyoruz. Halkların ve inançların kardeşçe bir arada yaşamasını hedefleyen bu süreçte, Kars’ın sahip olduğu renk ve çeşitliliğin bize önemli dersler vereceğine inanıyoruz.” dedi.

Farklı din, mezhep ve etnik kökenden insanların Kars'ta beraber yaşadığına dikkati çeken Bakırhan, "40-50 yıllık bu ayrıştırma, ötekileştirme siyasetinden de hiç etkilenmediler. Bunun için Kars demeye, anlatmaya devam edeceğim" diye konuştu.

"Bizim Cumhuriyet ile herhangi bir sorunumuz yok"

Bakırhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın programın sunucusu tarafından hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Bizim Cumhuriyet ile herhangi bir sorunumuz yok, Cumhuriyet'in demokrasi ile barışmasını istiyoruz. Cumhuriyet demokratik olsun, Türkiye'de yaşayan bütün renkler bütün kimlikleri kapsasın, kucaklasın. Kimse kimliğinden dilinden, renginden düşüncelerinden dolayı dışlanmasın. Bizim bütün istemimiz yıllardır yürüttüğümüz ama bir türlü anlatamadığımız meramımız tam da budur, Cumhuriyet demokrasiyle barışsın, Karslının birbiriyle barışık olduğu gibi."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, şunları kaydetti:

"PKK'nin kendini feshetmesi, silahları yakması ve en son Türkiye sınırından çıkarak Türkiye devletine silah çevirmeyeceğini, artık silah kullanmayacağını belirtmesi tarihi bir önemdedir. Silah sorunsa ve bugün devreden çıkmışsa silahın ortaya çıkmasına sebep olan tekçiliği, ırkçılığı ve antidemokratik uygulamaları kaldırmak da bizim devletimizin, iktidarımızın görevi ve bir sorumluluğu değil mi? Tam da silahların devreden çıktığı, tamamıyla çıkacağı bir süreçte siz Karslılara, kanaat önderlerine, siyasi parti temsilcilerine ve halka büyük sorumluluklar düşüyor."