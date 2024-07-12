PKK'ya 3 bölgede ağır darbe: 9 terörist etkisiz hâle getirildi

MSB sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

"Onların geldiğini duyan olmaz, döndüğünü ise duymayan kalmaz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."