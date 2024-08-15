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PKK'ya ağır darbe! Son bir haftada 73 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 73 teröristin, yılbaşından bu yana ise 1725 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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PKK'ya ağır darbe! Son bir haftada 73 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören savunma ve güvenlik stratejisi çerçevesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskıyla sürdürdüğüne vurgu yaptı.

Son 1 haftada 73 terörist etkisiz hale getirildi

Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Kesintisiz şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 73, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 845'i Irak'ın, 880'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 1725 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Hudutların, Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz korunduğuna vurgu yapan Aktürk, şunları aktardı:

"Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 529 şahıs yakalanmıştır. 1383 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 11'i terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 336'ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 69 bin 331 olmuştur. Ayrıca, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur."

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